اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

توفي الحاج أحمد محمد الفخراني، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك ابن قرية روينة بمحافظة كفر الشيخ، وهو يؤدي مناسك الحج لهذا العام بالأراضي السعودية، وقد تم دفنه بمكة المكرمة، فيما قام الأهالي بعمل عزاء أمام منزلهم بالقرية، إذ توافد كافة الأهالي بكثافة من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وهو ما رصده موقع “الدستور” في بث مباشر.

وفاة سيدتين من قرية الشهابية أثناء تأدية مناسك الحج

وأمس الأحد فقد توفيت الحاجة سحر حميدان، المقيمة بقرية الشهابية بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء طوافها حول الكعبة تأدية لمناسك الحج بالأراضي السعودية، إذ توفيت بملابس الإحرام، لتكون بذلك هي ثاني حالة وفاة تشهدها قرية الشهابية بعد وفاة فهيمة محمد نصير، أول أمس أثناء تأديتها مناسك الحج.

وكتب أبو اليزيد حميدان شقيق الحاجة سحر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": أختي ماتت على إيدي وهيا بتحج" مرفقًا مع منشوره صورته برفقة شقيقته أثناء أدائهما مناسك الحج لهذا العام.

فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ لدفاتر عزاء في وفاة الحاجة سحر، داعين الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، فيما كتب فرج مدكور أحد أهالي قرية الشهابية "ربح البيع ورب الكعبة عشتوا على فطرة الإسلام ورحلتوا على كمال التوحيد ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أنه أول أمس قد تشيع جثمان الحاجة فهيمة نصير، ابنة قرية الشهابية من الحرم المكي، وشهد جنازتها ملايين الحجيج، عقب انتهاء إجراءات الدفن بمستشفي السعودي الدولي بمكة من الحرم المكي.

وشهدت مساجد قرية الشهابية لأداء صلاة الغائب على روح الفقيدة الحاجة فهيمة، وقد جاء ذلك بحضور نجليها حسام محمد حسن، يعمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة بلطيم وإيهاب محمد حسن، يعمل بمجلس مدينة مصيف بلطيم.