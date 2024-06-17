وفاة طيار مصرى بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لواقعة وفاة طيار مصري خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من محافظة القاهرة إلى الطائف بالسعودية.



وشارك مستخدمو منصة "إكس" فيديو لوفاة الطيار المصري الذي أثار حزنا لدى الكثيرين، عندما أعلن مساعد قائد الطائرة في مكبر الصوت خبر وفاته بشكل مفاجئ، وأنه سيتم تغيير مسار الرحلة إلى مدينة أخرى.

مقطع مؤثر 💔



وفاة قائد الطائرة الكابتن حسن الله يرحمه وهي متجهة من القاهرة الى الطائف وتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة



(وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا)



(وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ) pic.twitter.com/YtZP8AUlqo — احمد متعب الغامدي (@AhmedMoteeb) June 16، 2024

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".



وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة قائد الطائرة المصريإثر وعكة صحية فجائية، ما استدعى إلى الهبوط الاضطراري بمطار مدينة جدة.



يذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.



وشارك أحد الأطباء صورة القائد حسن يوسف عدس، مشيرا إلى ذراعيه، مرجحا أن "سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas.. ما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا"، مقدما نصيحته لأقاربه من أخوة وأخوات، بفحص الكوليسترول.

