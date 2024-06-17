الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة طيار مصرى بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

كابتن حسن يوسف قائد
كابتن حسن يوسف قائد الطائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لواقعة وفاة طيار مصري خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من محافظة القاهرة إلى الطائف بالسعودية.


وشارك مستخدمو منصة "إكس" فيديو لوفاة الطيار المصري الذي أثار حزنا لدى الكثيرين، عندما أعلن مساعد قائد الطائرة في مكبر الصوت خبر وفاته بشكل مفاجئ، وأنه سيتم تغيير مسار الرحلة إلى مدينة أخرى. 

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".


وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة قائد الطائرة المصريإثر وعكة صحية فجائية، ما استدعى إلى الهبوط الاضطراري بمطار مدينة جدة.

يذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.

وشارك أحد الأطباء صورة القائد حسن يوسف عدس، مشيرا إلى ذراعيه، مرجحا أن "سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas.. ما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا"، مقدما نصيحته لأقاربه من أخوة وأخوات، بفحص الكوليسترول.
 

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