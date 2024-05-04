الشاعر والجارية.. وشم النسيم



الشاعر هو جيرار دي نرفال رحالة وشاعر فرنسي وصل الى القاهرة فيت أعقاب وفاة محمد على وبداية عصر ابنه عباس، بدأ نرفال رحلته من باريس الى القاهرة الباخرة.

رفض نرفال أن يقيم في الفنادق الإنجليزية الباهظة، قاده الترجمان الى فندق دوميرج في القاهرة، وهو ملتقي لكل الفرنسيين في مصر.

كانت مصر وقتها محطة للرحالة والمغامرين والجواسيس الجانب والذين بدئوا في التوافد على مصر بعد النهضة التي أحدثها محمد على.

لم يتحمل نرفال الإقامة في الفنادق الفخمة، ولأنه كان يريد أن يحيا الحياة الشرقية تماما كأهاليها ومواطنيها، لأجل هذا اقترح المترجم على نرفال أن يقيم في بيت مستأجر في المدينة. استراح نرفال للفكرة التي اقترحها المترجم، وشرع في البحث عن منزل.

وبالفعل تجول مع عبد الله في الحي اليوناني وحي الأقباط، ولكنه لم يسترح الى السكن في قصور الحي اليوناني وانتهى به الأمر في بيت تملكه قبطية في حي الأقباط، كان يسكنه إنجليزي ورحل عنه.

قام شيخ الحي بكتابة عقد بيع البيت، وتسلم نرفال مفتاح بيته الخشبي، والذي كان عليه أن يعلقه في رقبته، وقام نرفال بتأثيث بيته بقفص كبير من الجريد صنعه القفاص تحت عينيه، وحضر المنجدون للمنزل وصنعوا وسائد وأرائك، بحيث تتحول الوسائد في الليل الى مراتب.

بعد أسبوع، جاءه شيخ الحي ومعه كاتبه وخادم يحمل له الغليون، ليطلب منه أن يغادر البيت، ويأخذ نقوده التي دفعها، وبعد شد وجذب ومفاوضات قال له شيخ الحارة:

- أمهلتك ثمانية أيام لتحضر امرأة وبعدها ستجبر على ترك البيت.

ولما سأله نرفال عن السبب أخبره شيخ الحي بأنه لا يصح أن يقيم بمفرده في حي يسكن به عائلات، وافهمه أن هذا لا يليق، وتمنعه التقاليد المصرية، كما أخبره عبد الله أن شيخ الحارة يسدي له النصيحة، فهو يقول له أن أفنديا مثلك لا ينبغي له أن يعيش بمفرده، وأنه من المشرف دائما، أن تأوي امرأة وتطعمها وتسدي لها الخير.

وأحسن من ذلك، أن تطعم الكثيرات منهن، إذا سمح لك الدين الذي تعتنقه بذلك.

وعلى الفور بدأ نرفال يبحث عن زوجة حسب التعاليم المسيحية، ولكنه وجد أن الزواج بتلك الطريقة يكلفه غاليا وهو الحريص في إنفاق النقود.

لم يكن أمام نرفال من حل، سوي أن يقتني جارية. فهي أرخص من تكاليف الزواج. فضلا عن أنها ستقوم مقام الزوجة وتعتني بشئون البيت.

اشتري نرفال الجارية بأربعة أكيس بما يعادل ستمائة وخمسة وعشرين فرنكا، وأصطحبها من السوق الى بيته.

وعندما صارت الجارية في البيت وجد نرفال نفسه محاصرا بطائفة من الأفكار التي لم تخطر على باله عند الشراء!

اكتشف نرفال أن عبد الكريم النخاس الذي باع له الجارية قد غشه، فقد وجد تحت الشريط الأحمر الذي يحيط بشعرها وجبهتها موضع حرق، في مساحة القطعة الذهبية من فئة الخمسة جنيهات تبدأ من منبت الشعر، وحرق آخر بنفس الشكل على صدرها، وفوق هاتين العلامتين كان هناك وشم في ذقنها، وكان منخرها الأيسر مثقوبا.

كما أنه عندما قدم لها الطعام في الصباح رفضت تناوله.

كما رآها بعد ذلك تنظر من النافذة الى بعض الشبان في الملابس العسكرية كانوا يدخنون أمام البيت وأخذته الغيرة كالشرقيين، ولم يعثر على أي كلمة باللغة العربية يستطيع أن يفهمها من خلالها، أنه ليس من المستحب أن تنظر امرأة الى العسكريين في الشارع.

وعندما لم يتمكن من التفاهم باي لغة. قرر نرفال أن يستعين بمدام بونوم الفرنسية والتي تعمل بالتمثيل في مصر، وتجيد العربية والفرنسية، لكي تقوم بالترجمة بينه وبين الجارية، بدلا من المترجم عبد الله، لأن أحد اليهود أخبره أن المترجم عبد الله من المحتمل أن ينقل أفكارا سيئة للجارية.

وبالفعل قامت السيدة بونوم بدور المترجم، طلب منها نرفال ان تسألها عن اسمها وديانتها ومغامراتها قبل أن تصل اليه، وسبب امتناعها عن تناول الطعام في الصباح، أخبرته الجارية ان اسمها زينب وأنها اختطفت وهي صغيرة من على شاطئ البحر، وبيعت في القاهرة، وقالت إنها مسلمة، ولم تتناول الطعام في الصباح لأنها صائمة.

ذات يوم عاد نرفال الى منزله ليجد إكليلا من البصل معلقا في منزله بعرض الباب، ومعه مجموعة أخري من رؤوس الثوم، مرصوصة بانتظام فوق الموضع الذي تنام فيه، وكان هذا اليوم هو شم النسيم، فما كان منه إلا أن انتزع تلك الزينات غير اللائقة، وقذف بها في الفناء، وما كاد يفعل ذلك حتى صاحت الجارية ثائرة، وهرولت لالتقاط البصل وهي تبكي، وعندما حضر المترجمة القبطية الذي تعلمها الفرنسية، أخبرت نرفال، أنه عندما ألقي البصل على الأرض، فقد أهان طقسا من الطقوس المصرية، كما اخبرته ان رائحة البصل والثوم من شانها أن يمنع الأمراض والأوبئة عن المنزل وسكانه.

وسرعان ما تحققت مخاوف الجارية وأصيبت بمرض غامض حاول نرفال علاجه، ولكنها لم تستجب لعلاجه أو نصائحه الطبي.

واستعانت الجارية بجارتين لها من البيت المجاور، وشيخة مشهورة، أحضرت موقدا وأشعلت فيه نارا، وأحرقت على النار حجرا، كان باعتقادها أن هذا الدخان أن يضايق الشياطين، وقامت الجارية وانحنت على الدخان، مما سبب لها سعالا شديدا، والغريب أنها منذ تلك الواقعة بدأت في التحسن حتي شفيت تماما.

كانت أموال نرفال قد بدأت في التناقص، وكان يفكر في استكمال رحلته الى لبنان وتركيا، وكان يريد أن يتخلص من الجارية، وقال لها:

- يا طفلتي الصغيرة، إن كنت تريدين البقاء في القاهرة أنت حرة.

وكان يتوقع منها الاعتراف بالجميل وتشكره. ولكنها بادرته بالقول:

- حرة! ماذا تريد أن أصبح، والى أين أذهب، من الأوفق أن تبيعني مرة ثانية الى عبد الكريم.

- لكن يا عزيزتي، الأوروبي لا يبيع النساء، وقبوله هذه النقود أمر شائن.

قالت الجارية وهي تبكي:

وماذا أفعل إذن؟ هل أستطيع أن أعيش بدون سيد؟

قال نرفال:

- تستطيعين الالتحاق بخدمة سيدة من دينك.

صاحت الجارية باستنكار:

- أنا أصبح خادمة؟ أبدا.

وشعر نرفال أنها على حق، وقرر أنها مادامت لا ترغب في البقاء في القاهرة، فينبغي ان يصحبها معه البلاد التي ينوي أن يذهب اليها.