عاجل| موقف الأهلى وكولر من ضم نجم بلدية المحلة خلال الميركاتو الصيفى

دخل محمد رجب، مدافع الفريق الأول بنادي بلدية المحلة، دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلى، في الموسم الجديد بعد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ضم مدافع إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الاسكاوتينج، برئاسة هاني رمزي، رشحت محمد رجب للجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بعد مراقبته في مبارياته مع بلدية المحلة من أجل تقييم مستواه الفني والبدني تحسبًا لضمه في الصيف.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط عرضت اللاعب على كولر، والذي طلب تأجيل الأمر لحين الانتهاء من نهائي دوري أبطال إفريقيا لحسم كل المرشحين حتى الآن، مثل محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي نادي زد، وأحمد كالوشا مدافع إنبي، لتدعيم الفريق.

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في ضم مدافع سوبر إلى الأهلى بعد إعلان محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، عن خوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد تلقيه أكثر من عرض عن طريق أندية فرنسية وتركية وسعودية بعد تألقه مع القلعة الحمراء.

الأهلى يواجه الترجي مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مساء اليوم، مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتبدأ المباراة تمام العاشرة مساء باستاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

لعب الفريقان 24 مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، منها 22 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلى في 12 مباراة، منها ست مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفًا وتلقت شباكه خمسة عشر هدفًا، جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهابًا وإيابًا، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020/ 2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022/ 2023.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الستة عشر في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بدون أهداف، وفاز الترجي 4- 2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلى مع الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم السبت، في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.