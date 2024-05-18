السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

توزيع درجات الشهادة
توزيع درجات الشهادة الإعدادية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محور اهتمام الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المزمع للعام والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 والذي جاء كما يلي:-

  • درجات مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.
  • درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.
  • درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة.
  • درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب 3 إعدادي.

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وجاء توزيع درجات مادة اللغة العربية لطلاب 3 إعدادي كما يلي:-

  • سؤال التعبير (الوظيفي والإبداعي) 7 درجات.
  • سؤال القصة (القصة والقراءة المتعددة) 9 درجات.
  • سؤال النصوص (النثر والشعر) 10 درجات.
  • سؤال النحو 10 درجات.
  • سؤال الخط درجتين.
  • سؤال الإملاء درجتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والذي جاء كما يلي:-

يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء يوم السبت الموافق 18/5/2024.

يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19/5/2024.

يعقد امتحان مادة الهندسة يوم الاثنين الموافق 20/5/2024.

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024.

يعقد امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.

يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

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