الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

27 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان غدّا

امتحانات -آرشيفية
امتحانات -آرشيفية

كشف المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

 

وأضاف أن 27 ألف و120 طالب نظام (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج)، يؤدون امتحاناتهم أمام 302 لجنة بواقع (64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - 101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية). 

استعدادات تعليم أسوان لامتحانات الشهادة الأعدادية 

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.


وأكد “الرشيدي” على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات. 

 

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

 

وأضاف أن تم التنبيه على الجهات المعنية بضرورة أن تكون الورقة الامتحانية واضحة الطابعة خالية من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وأن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، موضحًا كذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة السادة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أن الطلاب يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتى (اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية) وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق ٢٣ مايو بمواد (الهندسة لجميع الطلاب - التربية الرياضية للمدارس الرياضية - اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات)

التربية والتعليم بأسوان الشهادة الاعدادية استعدادات تشكيل غرفة عمليات تجهيز الأعدادية

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