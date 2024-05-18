انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية باللغة العربية بالجيزة والدراسات الاجتماعية بالقاهرة.. اليوم

تنطلق طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، اليوم السبت، بمحافظة الجيزة، وتستمر لنهاية الأسبوع.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات بالجيزة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه في ثاني أيام الاختبارات.

من جانبه، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة مقسمين على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، ويؤدي الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 مايو مادتى العلوم والتربية الفنية.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية).

وأكد مدير المديرية ضرورة وجود مديري عموم الإدارات التعليمية ميدانيًا باللجان يوميًا مع وجود الموجة المقيم لمتابعة كل أعمال الامتحانات وتذليل كل المعوقات الصعوبات.

وكما أكد على التواصل المستمر مع روؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس ومنع وجود الباعة الجائلين.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع ضرورة الوجود المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.