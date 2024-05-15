الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان الرياضيات للصف الاول الثانوي بالقليوبية

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكترونى، عبر تطبيق تليجرام، أسئلة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بمحافظة القليوبية.

وزعم “أدمن الجروب”، أن الصور المتداولة هي الامتحان الحقيقي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وتقوم مديرية التربية والتعليم على التحقق من الصور المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التأكد من تطابق الأسئلة الأصلية للامتحان مع المتداولة على صفحات الغش.

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تعليمات عقد الاختبارات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1-تبدأ 8 مايو وتنتهي 23 مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

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5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقاليًا، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، والمدارس التي ليس بها إنترنت.

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى 20 يوليو.

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية “المرحلة– الصف– المادة– الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي”.
 

مديرية التربية والتعليم صفحات الغش الالكتروني صف الأول الثانوي محافظة القليوبية صفين الأول والثانى الثانوى العام أسئلة مقالية أسئلة اختيار من متعدد

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