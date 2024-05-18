وزير التعليم: ندرس نظامًا جديدًا للثانوية العامة.. "الرقمنة" فكرته الأساسية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن خطة تطوير شاملة لمرحلة الثانوية العامة بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواكبة تطور سوق العمل، وأيضًا المهن المستحدثة التي باتت مؤثرة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير إن الرقمنة ستكون لها مساحة كبيرة في الثانوية العامة بنظامها الجديد، الذي يجري دراسته الآن، حتى تؤهل الطلاب لسوق العمل، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل الطلاب، كونهم أغلى ما يملك الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور رضا حجازي قوافل المراجعة التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات نطاق حي الشرق.

وتحدث وزير التربية والتعليم إلى الطالبات، مؤكدًا أن هذا العام كانت القوافل مختلفة حيث إنه يختار الطلاب المدرس الذي يريدونه في القوافل على عكس السابق كانت المديرية هي التي تختار مدرسي المراجعات.

الامتحانات والكتاب المدرسي

وعن الامتحان، قال وزير التعليم إنه سيكون منضبطًا وغير معقد وطبقًا للمعايير ومن داخل الكتاب المدرسي.

وأكد أن الامتحان في هذا العام سوف يكون بدون ألغاز، وسوف يكون هناك تكافؤ في الفرص بين جميع الطلاب، وطمأن الطلاب من نظام بابل شيت والتصحيح الإلكتروني، مؤكدًا أنه يمكن للطلاب وضع علامة خطأ على إحدى الدوائر وتظليل الأخرى، دون أن يخشى من أن الحاسب لا يحتسب الدرجة، وعلق: "ده دورنا ومتخافوش راجعوا وعدلوا".