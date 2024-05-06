لماذا تعطل "حماس" مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى؟.. أشرف أبوالهول يكشف

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن: "القيادات السياسية داخل حركة حماس تدرك تمامًا أنها إذ وافقت على الحلول السياسية بشأن تبادل الأسرى والرهائن، سيتم استهدافها فيما بعد، وهناك خبرات سابقة في ذلك الأمر، حين قاد أحمد الجعبري مفاوضات "شاليط"، وبعد عام واحد فقط قام الاحتلال الإسرائيلي باغتياله".

وأضاف أبو الهول، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حركة حماس لديها قناعة شديدة أن أي حل سياسي ستكتفي فيه إسرائيل باستلام الرهائن وهدنة لفترة قليلة، ثم ستعود إلى الانتقام على الفور، وذلك أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل أي تسوية تخص ملف المفاوضات والهدنة".

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.