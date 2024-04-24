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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسة وغير المضافة للمجموع

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، مع اقتراب موعد عقد الاختبارات المقرره فى يونيو المقبل.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، المقرره في ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية.

موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع، تنطلق يوم الاثنين  10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية

وفيما يخص المواد الأساسية، تنطلق يوم ٢٢ يونيو وتنتهي ١٠ يوليو

أولا: اللغات، ففي يوم السبت 22  يونيو 2024: اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

وفيما يخص المواد الأدبية، ففي يوم 29 يونيو 2024: التاريخ، وفي يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا، ويوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع، ويوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق. 

وفيما يخص المواد العلمية، فى يوم  6 يوليو 2024: الكيمياء، وفي يوم 10  يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

 يوم 17 يوليو 2024: الأحياء، وامتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو، وامتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

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"التعليم" توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وهي أن الاختبارات عبارة عن أربعة نماذج، نفس الأسئلة مع اختلاف ترتبيها، لافتة إلى أن استلام الطالب أى نموذج أسئلة من الـ4 نماذج امتحانية سواء "أ- ب-ج-د"، لن يضر الطالب نهائيا، حيث إن -جميع أسئلة الامتحان موحدة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ومختلفة فى ترتيبها.

شعبتين العلمية والأدبية المواد الأدبية مواد الغير مضافة للمجموع امتحان الرياضيات التطبيقية علم النفس والاجتماع اللغة الاجنبية الاولى الفلسفة والمنطق امتحان الفيزياء امتحان الرياضيات البحتة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 أسئلة امتحانات الثانوية العامة

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