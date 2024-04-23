الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

17 نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. كيف تُجهز "التابلت" لامتحانات أخر العام؟

التابلت المدرسي
التابلت المدرسي

بدأ مسئولو التطوير التكنولوجى فى المدارس على مستوى الجمهورية، نشر وتعميم العديد من النصائح للطلاب من أجل تجهيز التابلت، استعدادًا لامتحانات آخر العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لتعليمات مسئولى التطوير التكنولوجى للطلاب قبل انطلاق الامتحانات فى مايو المقبل..

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- التأكد من تحديث Knox إلى أحدث إصدار.

 

- فتح Knox Manager. 

 

- من الثلاث نقاط أعلى اليسار ونختار About.

 

- التأكد من أن آخر تحديث (2.5.6.08) 23.3 Knox.

 

- التأكد من تحديث الوقت والتاريخ حسب التوقيت الصيفي.

 

- التأكد من الربط بشبكة school.

 

- وفي حالة أن شبكة school غير موجودة.

 

- فتح Knox Manager

 

من السهم في أعلى اليمين الضغط على G10 و Moe وتثبيتهما

 

- ثم فتح الإعدادات ( الاتصالات- واي فاي- ومتقدم- الشبكات المحفوظة- الضغط على School ).

 

- نوع عنوان Mac واختيار عنوان Mac الجهاز اللوحي

 

- التخلص من ثغرات مشاركة الملفات (الإعدادات- الاتصالات- واي فاي متقدم - الشبكات المحفوظة - حذف كل الشبكات باسم Android share أو Wifi direct). 

 

- التخلص من ثغرات البروكسي (الحماية والخصوصية وفتح المتصفح والإعدادات ومحو بيانات المتصفح وتغيير آخر ساعة إلى كل الأوقات ومحو بيانات المتصفح.

 

- لابد من عدم الدخول على ثغرة البروكسي خلال 24 ساعة قبل الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للحظر من دخول الامتحان. 

 

- التأكد من تحديث منصة Swift Assess إلى آخر إصدار. 

 

- وفي حالة عدم التحديث فتح Knox Manager من الثلاث شرط أعلى اليسار Reload Polices وسوف يتم تحديث المنصة لآخر إصدار. 

 

- التأكد من إلغاء ايماءات السحب وغلق قائمة المساعد.

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل التعليم

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