الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قرار هام من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي 2024

رضا حجازى
رضا حجازى

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات، نبهت من خلاله أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تكون الورقة الامتحانية عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، واسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الاسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم إمتحانه ورقيًا.

وشدد وزير التعليم على أن يكون الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الورقي، وعن طلاب الدمج قال الوزير: «تعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الدمج».

أقر أيضًا

txt

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي. 

وأوضحت، رابط مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

قرار 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي

مواد متعلقة

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

قتلوها وأهلهم واصلين.. شائعات مثيرة للجدل في واقعة نيرة صلاح والنيابة تكشف الحقيقة

"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟