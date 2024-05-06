فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

أكد ياسر سعد، الخبير في صناعة الذهب أن الفترة الحالية تعد الأمثل لشراء واستثمار الذهب، موضحًا أن الذهب يُقيّم الآن بالدولار عالميًا ومحليًا، ما يجعل السعر الحالي عادلًا ومناسبًا للشراء.

أضاف سعد، خلال مشاركته في برنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبوطالب على قناة "أزهري"، أنه في السابق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ليتجاوز الـ4 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يستمر في الصعود مستقبلًا وبناءً على توقعات الخبراء، من المحتمل أن يصل سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار، مما يعني أن عيار 21 قد يتجاوز 4300 جنيه، وعيار 24 قد يتخطى الـ 5 آلاف جنيه.

أشار إلى أن الذهب يعد مؤشرًا حساسًا للاقتصاد العالمي، مشددًا على أن التقدم الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري هو السبب وراء انخفاض أسعار الذهب محليًا، حيث انخفضت الأسعار من 4 آلاف إلى 3 آلاف بعد استقرار الاقتصاد وتقييم الدولار بـ47 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

وحذر سعد من الإقبال المفرط على شراء الذهب، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار كما حدث في بداية العام، حيث اشترى البعض الذهب بأسعار تزيد علي 4 آلاف جنيه للجرام، مؤكدًا قدرة الذهب على استعادة قيمته ومكانته كأحد أهم المعادن في العالم.