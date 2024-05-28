عاجل| القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

قال إعلام إسرائيلي إن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورؤساء أحزاب المعارضة سيبحثون غدًا تشكيل حكومة بديلة والإطاحة برئيسها الحالي بنيامين نتنياهو، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالتنحي والاعتذار لشعبه

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لبنيامين نتنياهو أمام الكنيست إنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعدما فقدوا عشرات الجنود، وتساءل: لماذا ما زال نتنياهو رئيسًا للحكومة؟ يجب عليه طلب المسامحة والمغفرة من الشعب والتنحي عن المنصب، وقال له: "أنت ممثل غير شرعي للحكومة وللشعب الإسرائيلي".

وقد أصبح الشارع الإسرائيلي وأعضاء كابينت الحرب متيقنين أن نتنياهو يعرقل المفاوضات، لأسباب شخصية وسياسية، وهناك أصوات خرجت تطالب بعقد صفقة فورية، والإطاحة بنتنياهو.

فيما بينت استطلاعات الرأي أن 70% يرون تقديم الانتخابات في إسرائيل، بينما وجّه نتنياهو رسالة للمتظاهرين، قائلًا: "أنتم تقوون حركة حماس وتقوضون الحكومة الإسرائيلية، محاولة الإطاحة بالحكومة قد تضر بسير المفاوضات، بجانب 52% من الإسرائيليين لا يودون توسيع العمليات العسكرية في رفح، خوفًا من أن الغارات العسكرية المكثفة قد تصل للمحتجزين".