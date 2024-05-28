20 جنيهًا انخفاضًا فى الكليو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن في مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا؛ نتيجة عدة عوامل ومنها أثرت موجات الحر الشديدة على معدلات نفوق الدواجن بشكل كبير، حيث إن الدواجن حساسة للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات النفوق بسبب الإجهاد الحراري.

وأوضح "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انخفاض كفاءة التبريد في العديد من المزارع أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث تعتمد العديد من المزارع على أنظمة تبريد بدائية غير قادرة على التعامل مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه مع زيادة معدلات النفوق انخفضت كمية الدواجن المعروضة في الأسواق، في الوقت نفسه لم يتراجع الطلب على الدواجن، ما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب.

تراجع أسعار الدواجن

لكن رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة توقع تراجع الأسعار مع حلول عيد الأضحى نتيجة لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وتفضيل المستهلكين تقليل نفقاتهم على الدواجن والتركيز على مستلزمات العيد الأخرى ومنها اللحوم الحمراء، وزيادة العرض المحتملة نتيجة لتحسن الطقس وانخفاض معدلات النفوق قد تسهم أيضًا في استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تصل الآن إلى 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، متوقعًا أن تصل إلى 75 جنيها خلال أيام من الآن، وتراجع 20 جنيًا في سعر الكيلو؛ نتيجة لتراجع الطلب على الدواجن، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الدواجن على المدى القصير والمتوسط نتيجة للعوامل المناخية والتغيرات في أسعار المدخلات الزراعية العالمية.

ونوه بأن الأعلاف متوفرة بشكل كبير، حيث يعتمد إنتاج الدواجن بشكل كبير على الأعلاف، وتكاليف الأعلاف تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج المباشر وتسعير الدواجن.