الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبن القمر

بالليل حنتقابل
نقعد مع بعضنا
كل واحد لوحده
لا احنا غجر نتدفا بالفوضي
ولا آلات موسيقية متونسة ببعضها

بالليل حنتقابل
ندفن وشوشنا في الشاشات
مبقاش خلاص بينا حكايات
ولا حاجة ربطانا سوى أسلاك
أو في الفضا نتبادل اللايكات
وساعات رسالة معلبة ع الواتس
من أمتي حبينا هواية الغطس
الشيشة سلكت هات حجر تاني

في شخص في اللحظة دي في الغربة
العتمة أتقل من جبل علي قلبه
نسيناه كأنه مكانش يوم ويانا

وفي " اسماعيل " دلوقتي في اسطانبول
قاعد بيعزف سيتار
وكل حبة يبص للسماوات
كان كل مايطلع قمر يفتكره ابوه
يفضل يغنيله

أيوة اسماعيل ابن القمر
غجري
دايما بنتأخر أذا نزل بدري
مش زينا بايتين على القهوة
تمن شهور عاشها ف جبال سينا
يوماتي ويا البدو جاي ورايح
وهناك عرف أيه يعني مزيكا

مفيش قانون إلا وعزف " أي تاش "
قانونجي تركي مخاوي من يومه
ويا اسماعيل يلعب بزق وسيتار
شوف لما يبدأ " آمير " العزف وياهم
يبقي التجلي ف راحة الأرواح

لعبوا موسيقي قول شعاع من نور
شقت جدار العتمة والذكرى
علي شاب كل مانفتكر ننساه
العتمة فجأة اتحولت لنهار
ونسيج لفرحة من سما وأنهار

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