بالليل حنتقابل

نقعد مع بعضنا

كل واحد لوحده

لا احنا غجر نتدفا بالفوضي

ولا آلات موسيقية متونسة ببعضها

بالليل حنتقابل

ندفن وشوشنا في الشاشات

مبقاش خلاص بينا حكايات

ولا حاجة ربطانا سوى أسلاك

أو في الفضا نتبادل اللايكات

وساعات رسالة معلبة ع الواتس

من أمتي حبينا هواية الغطس

الشيشة سلكت هات حجر تاني

في شخص في اللحظة دي في الغربة

العتمة أتقل من جبل علي قلبه

نسيناه كأنه مكانش يوم ويانا

وفي " اسماعيل " دلوقتي في اسطانبول

قاعد بيعزف سيتار

وكل حبة يبص للسماوات

كان كل مايطلع قمر يفتكره ابوه

يفضل يغنيله

أيوة اسماعيل ابن القمر

غجري

دايما بنتأخر أذا نزل بدري

مش زينا بايتين على القهوة

تمن شهور عاشها ف جبال سينا

يوماتي ويا البدو جاي ورايح

وهناك عرف أيه يعني مزيكا

مفيش قانون إلا وعزف " أي تاش "

قانونجي تركي مخاوي من يومه

ويا اسماعيل يلعب بزق وسيتار

شوف لما يبدأ " آمير " العزف وياهم

يبقي التجلي ف راحة الأرواح

لعبوا موسيقي قول شعاع من نور

شقت جدار العتمة والذكرى

علي شاب كل مانفتكر ننساه

العتمة فجأة اتحولت لنهار

ونسيج لفرحة من سما وأنهار