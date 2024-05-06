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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية للأسعار المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية ارتفاعا طفيف تأثرا بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب المحلية 

تقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت في ختام التعاملات المسائية ارتفاع طفيف بالأسواق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وبفعل الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤشرات البتاطؤ الاقتصادي بالأسواق الأمريكية.

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15 جنيها ارتفاع أسعار الذهب 

سجلت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي "ختام الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 20 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 2321 دولارًا.

سعر الذهب عيار 24 


وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %، وبقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، وبقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.

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توقعات سعر الذهب

 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

 

كانت أسعار الذهب سجلت ارتفاع الذهب بالأسواق العالمية مع ترقب الاتفاق الفلسطيني مع الكيان المحتل، والوصول إلى هدنة، لاسميا مع خروج بعض التسريبات حول تعقد المباحثات بين الجانبين، مما يعزز من تداعيات الأزمة.
 

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