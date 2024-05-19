قبل محاكمتهم.. قصة "الفيديو الفاضح" لكروان مشاكل وإنجي حمادة

تشهد المحكمة الاقتصادية - بعد قليل - أولى جلسات محاكمة، كروان مشاكل، وإنجي حمادة، في واقعة فيديو المطبخ، واتهامهما ببث فيديو فاضح، نكشف في هذا التقرير القصة الكاملة.

فيديو المطبخ

البداية عقب انتشار فيديو فاضح لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة، داخل المطبخ، تضمن عبارات وحركات جنسية صريحة، ليتقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات ضدهم، بتهم التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء.

القبض على إنجي حمادة

وبإجراء التحريات، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سماح مصطفى والشهيرة بإنجي حمادة، بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل مع تيك توكر يُدعى كروان مشاكل.

وأوضحت "الداخلية" في بيان أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصد بث سيدة لها معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد- آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف- تيك توك) وتدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة، كاميرا إستاند تصوير بفلاش.

السجل الجنائي للمتهمة إنجي حمادة

الإسم الحقيقي لانجي حمادة، هو سماح مصطفى عبدالفتاح حمد، وقد سبق تورطها في العديد من القضايا ضمت القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، عن جريمة سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها في بالحبس لمدة عامين

القبض على كروان مشاكل

فيما نجحت مأمورية من مباحث القاهرة تنسيقًا مع مباحث سوهاج وقطاع الأمن العام في القبض على كروان مشاكل مختبئًا داخل منزل مغلق ملك لخالته بإحدى قرى مركز طهطا بعدما أعاد فتح رقم هاتف قديم له وبث منه "لايف" يحاول فيه تبرير موقفه والتأكيد على عدم نشره فيديوهات فاضحة أو خادشة للحياء

جلسة محاكمتهم

فيما تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح.

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع المصري، بعدما قام ببث مقطع فيديو شهير بـ فيديو المطبخ ظهر فيه برفقة سيدة تدعى إنجي حمادة.

وقالت إنجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، إنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.

وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها، عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى خالته في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.