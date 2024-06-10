أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر مع غينيا بيساو

علّق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التعادل الإيجابي أمام غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد 30 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام في تصريحات تليفزيونية مع أون تايم سبورتس:“بقول للجمهور افتخروا بمنتخبكم المحترم وأنا سعيد جدًا بالأداء اللي عملناه بره ملعبنا، التراجع طبيعي فأنت تواجه منتخبا له حظوظ للعب كأس العالم، وسعيد بالأداء وباللاعبين”.

وتابع: “البعض لا يعطي حق للمدرب ولا يتحدث بشكل جيد عن التغييرات وقد حدث ذلك في مباراة بوركينا فاسو”.

وواصل:“عمر ما منتخب مصر استحوذ على الكرة بره ملعبه زي ما حصل انهاردة وحتى من ساعة ما أنا كنت بلعب”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لقاء منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو اليوم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

رفع الفراعنة رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ 6 نقاط.