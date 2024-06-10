الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر مع غينيا بيساو

حسام حسن وإبراهيم
حسام حسن وإبراهيم حسن

علّق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التعادل الإيجابي أمام غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد 30 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام في تصريحات تليفزيونية مع أون تايم سبورتس:“بقول للجمهور افتخروا بمنتخبكم المحترم وأنا سعيد جدًا بالأداء اللي عملناه بره ملعبنا، التراجع طبيعي فأنت تواجه منتخبا له حظوظ للعب كأس العالم، وسعيد بالأداء وباللاعبين”.

وتابع: “البعض لا يعطي حق للمدرب ولا يتحدث بشكل جيد عن التغييرات وقد حدث ذلك في مباراة بوركينا فاسو”.

وواصل:“عمر ما منتخب مصر استحوذ على الكرة بره ملعبه زي ما حصل انهاردة وحتى من ساعة ما أنا كنت بلعب”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لقاء منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو اليوم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

رفع الفراعنة رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ 6 نقاط.

حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كأس العالم 2026 غينيا غينيا بيساو

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