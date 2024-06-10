الإثنين 10 يونيو 2024
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«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

جريدة الدستور

قال أسامة الشربينى، عضو شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للأسماك، مشيرًا إلى تحقيقها اكتفاء ذاتيًا فى عدة أنواع، خاصة البلطى واستاكوزا المياه العذبة، حيث تحتل المكانة الثانية عالميًا فى إنتاجهما بعد الصين.

وأوضح «الشربينى»، لـ«الدستور»، أن صناعة الأسماك يمكن أن تغير الميزان التجارى، وأيضًا استنباط أنواع جديدة، وبالتالى المساهمة فى زيادة التصدير، مؤكدًا أن قطاع الأسماك يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة.

وأشار «الشربينى» إلى أن مصر قادرة على منافسة العالم من حيث الإنتاجية والجودة والتنوع، ولكن الأمر يحتاج إلى تعاون أكبر من مركز البحوث بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات فى ذلك القطاع خاصة مع المشروعات القومية.

وأضاف أن الاستزراع السمكى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، خاصة فى ظل تزايد الطلب على الأسماك كمصدر أساسى للبروتين الحيوانى، وحققت القاهرة إنجازات ملموسة فى هذا المجال، جعلتها تتبوأ مكانة رائدة على المستويين الإفريقى والعالمى. وتابع: «تحتل مصر المركز الأول فى الاستزراع السمكى على مستوى قارة إفريقيا والسادس عالميًا، هذا الإنجاز الكبير لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسياسات حكومية مدروسة وجهود مستمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوى».

وتقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بشكل عام، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسهم فى استقرار السوق المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تُصدر الفائض إلى الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر عملات أجنبية.

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