الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل الإيجابي مغ غينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح البحث عن ترتيب مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل الآن، عقب سقوط الفراعنة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكلاهما أمام نظيره غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026) 

ويستمر المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة مباراة بوركينا فاسو وسيراليون، المقرر انطلاقها بعد قليل، من 3 انتصارات متتالية، وتعادل يتيم.

البداية كانت على حساب جيبوتي بسداسية نظيفة ثم سيراليون بثنائية نظيفة، وبوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل الإيجابي اليوم أمام غينيا بيساو، بهدف لكل فريق.

1/ منتخب مصر 10 نقاط من 4 مباريات.

2/ منتخب غينيا بيساو 6 نقاط من 4 مباريات.

3/ منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط من 3 مباريات.

4/ منتخب سيراليون 4 نقاط من 3 مباريات.

5/ منتخب إثيويبا 3 نقاط من 4 مباريات.

6/ منتخب جيبوتي نقطة يتيم من 4 مباريات.

حقيقة رفض صلاح استبداله فى مباراة المنتخب مع غينيا بيساو

ريال مدريد يضغط على "فيفا" لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات مونديال (2026)

تقام منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، خلال شهري مارس المقبل 2025، حيث يواجه الفراعنة نظيره منتخب إثيوبيا خارج الديار، ثم يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون.

 

مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم غينيا بيساو مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر

مواد متعلقة

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

الشوط الأول.. غينيا بيساو تسيطر وتتقدم على منتخب مصر بهدف بالدى

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال 2026

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟