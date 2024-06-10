ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل الإيجابي مغ غينيا بيساو

أصبح البحث عن ترتيب مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل الآن، عقب سقوط الفراعنة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكلاهما أمام نظيره غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

ويستمر المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة مباراة بوركينا فاسو وسيراليون، المقرر انطلاقها بعد قليل، من 3 انتصارات متتالية، وتعادل يتيم.

البداية كانت على حساب جيبوتي بسداسية نظيفة ثم سيراليون بثنائية نظيفة، وبوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل الإيجابي اليوم أمام غينيا بيساو، بهدف لكل فريق.

1/ منتخب مصر 10 نقاط من 4 مباريات.

2/ منتخب غينيا بيساو 6 نقاط من 4 مباريات.

3/ منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط من 3 مباريات.

4/ منتخب سيراليون 4 نقاط من 3 مباريات.

5/ منتخب إثيويبا 3 نقاط من 4 مباريات.

6/ منتخب جيبوتي نقطة يتيم من 4 مباريات.

مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات مونديال (2026)

تقام منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، خلال شهري مارس المقبل 2025، حيث يواجه الفراعنة نظيره منتخب إثيوبيا خارج الديار، ثم يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون.