انتشرت بوستات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة، سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم،يوسف أحمد حسين بالصف الثالث الثانوي الذي توفي صباح اليوم أثناء أداء الامتحان بلجنة مدرسة النقراشي في حدائق القبة.

سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم

أصيب الجميع بحالة من الحزن الشديد داخل مدرسة النقراشي، الذين بدأ يتساءلون جميعا عن سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة.

سبب وفاة طالب الثانوية العامة

التحريات الأولية لرجال الأمن كشفت عن سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم، والذي تبين أن السبب هو إصابة الطالب بأزمة قلبية في أول يوم امتحان له داخل اللجنة.

أضافت التحريات التي أجراها رجال الأمن أيضا إلى أن سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم، يوسف أحمد حسين بالصف الثالث الثانوي أثناء أداء امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة بمدرسة النقراشي التجريبية نتيجةهبوط حاد بالدورة الدموية أسفر عن حالة إعياء شديدة أدت إلى وفاته نتيجة توقف القلب.

كانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم قد ورد إليها إخطارا من مدرسة النقراشي بحدائق القبة، تفيد بوفاة الطالب يوسف أحمد حسين، أثناء أداءا الامتحان اليوم.

وعلى الفور تم استعدعاء سيارة إسعاف وتم نقله للمستشفى، وانتقل رجال الأمن وقاموا بسؤال شهود العيان حول الحادث واستمعوا لأقوال المراقبين، الذي كشفوا عن تعرضه لهبوط حاد مفاجيء في الدورة الدمورية، وتوقف القلب.

وقد ام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على جثة الطالب المتوفي داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وقد تم وإخطار أسرته التي أصيبت بحالة من الحزن الشديد.

وقد شهدت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك حالة من الحزن الشديد من جانب أسرة المتوفي وأصدقاءه وكل طلاب الثانوية العامة عقب علمهم بوفاته داخل اللجنة.