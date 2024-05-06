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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق معدن الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا بمحلات الصاغة، في بداية التعاملات اليومية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو قيمة 3085 جنيهًا للبيع، و3065 للشراء دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وترصد «الدستور»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة في مصر في التعاملات اليومية، طبق آخر تحديث للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب، وفقا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم للبيع والشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر بمحلات الصاغة، نحو 3526 جنيها للبيع، 3503 جنيهات للشراء وذلك بدون مصنعية، وقد يتنوع السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو مبلغ 2644 جنيها للبيع، و2627 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو مبلغ 2057 جنيها للبيع، وقيمة 2043 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يتنوع السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024، استقرارا بمحلات الصاغة، وذلك بنحو 24 ألفا و680 جنيها للبيع، فيما بلغت سعر الأونصة الذهبية 2302 دولارا للبيع.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 عند قيمة 2302.5 دولار.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية تواصل الاستقرار وهذا آخر تحديث لعيار 21

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب btc اليوم في مصر والتي ستزن نحو 31.1 جرام نحو مبلغ 122740 جنيها وسيتم رد 26 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة بكل جرام في حالة إعادة البيع وذلك بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف سيتم رد 10 جنيهات فقط من مبلغ المصنعية بدون الدمغة.

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