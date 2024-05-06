الإثنين 06 مايو 2024
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اقتصاد

توقعات أسعار الذهب غدا وآخر تحديث لسعر اليوم

الذهب
الذهب

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة توقعات أسعار الذهب غدا في السوق المحلي المصري حيث تعد أسعار الذهب من الأمور الهامة التي تلقى متابعة دورية من الاشخاص الراغبين في الشراء سواء للزينة أو الإستثمار أو الادخار باعتباره الملاذ الآمن والذي يحافظ على قيمة الأموال من التضخم مع مرور الوقت.

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توقعات اسعار الذهب غدا

قال أحمد طه تاجر ذهب، إن توقعات أسعار الذهب غدا من المتوقع ان تشهد استقرارا مع العلم ان توقعات أسعار الذهب بشكل عام هي من الأمور الغير حتمية فالذهب يخضع لكثير من العوامل في حال حدوث أحدهما فمن المتوقع تغير سعر الذهب في السوق المحلي والعالمي من بين تلك العوامل سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه المصري وكذلك الأحداث السياسية والحروب والصراعات في العالم فضلا عن العرض والطلب على شراء المعدن الأصفر. 

وأضاف أن سعر الذهب شهد في الأيام الماضية حالة من الاستقرار حيث ثبت سعر الذهب عند سعر 3085 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعا مسجلا في إرتفاع طفيفا بعدما كان عند سعره 3050 وبدأ في التحرك اليوم بنحو 30 إلى 40 للصعود ومن المتوقع أن يستقر قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى لكن بوتيرة بطيئة.

اسعار الذهب اليوم

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم

في آخر تحديث لسعر الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 2657 جنيه للجرام حيث يقبل العديد من الأفراد على شراء المشغولات الذهبية من هذا العيار نظرا لأشكاله المتنوعة والمميزة.

 سعر الذهب عيار 21 اليوم

أما سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعا والذي يتوفر منه العديد من المشغولات الذهبية بأشكالها المختلفه وكذلك أيضا العملات الذهبية والتي يلجأ إليها المستثمرون والمدخرون لأموالهم فقد سجل في آخر تحديث له اليوم 3100 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر الذهب عيار 24 والذي يتوفر منه السبائك الذهبية وهو من أنقى عيارات للذهب فقد سجل في آخر تحديث له 3543 جنيه للجرام. 

سعر جنيه الذهب اليوم 

أما سعر جنيه الذهب والذي يصنع من عيار 21 ويزن منه ثمان جرامات فقد سجل 24800 جنيه دون أضافة سعر المصنعية عليه.

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