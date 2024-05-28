كولر يقرر توقيع عقوبة مالية على بيرسى تاو بعد أزمة النهائى الإفريقى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية على الجنوب إفريقي بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب ما بدر منه أثناء استبداله في الشوط الثاني في النهائى الإفريقى.

وأكد المصدر أن العقوبة بسبب ما بدر من بيرسى تاو أثناء حديثه بشكل غير لائق مع الجهاز المعاون وخالد بيبو مدير الكرة عقب استبداله أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وأضاف المصدر أن هناك قرارا سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تغريم بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب اعتراضه بشكل غير لائق.

وأشار المصدر إلى أن بيرسى تاو اعتذر داخل غرفة خلع الملابس على هامش الاحتفال بالميدالية، ولكن مدير الكرة قرر تطبيق اللائحة على اللاعب حتي لا يتكرر أي تصرف من اللاعبين في الفترة المقبلة.

الشناوي يتسلم كأس البطولة

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسلم محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كأس دوري أبطال إفريقيا بعد ‏تتويج الفريق باللقب بالفوز على حساب الترجي التونسي، بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرافقه محمود الخطيب، ‏رئيس نادي الأهلي، بتسليم كأس البطولة إلى محمد الشناوي، قبل أن يحتفل الخطيب مع اللاعبين باللقب ‏الـ12 في تاريخ النادي. ‏

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب بتونس وفاز في مباراة ‏العودة بهدف دون رد ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.‏