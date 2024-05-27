هامثل مع فاتن حمامة ورشدي اباظة بحالهم

ماهي العلاقة بين كتابة الشعر والتمثيل ورسم الكاريكتور..الي اخر مواهب الفنان الاكبر صلاح جاهين؟ هذا السؤال لم يجد من يجاوبه سوى هو نفسه من خلال مقالته في مجلة روز اليوسف التي كان يرأس تحريرها فيقسم المقالة الي اربعة اجزاء ييبرز كل جزء منها احد جوانب موهبته.

لكنه يؤكد انه ممثل بالسليقة ومدي تأثره بالتمثيل فهو يشعر انه ممثل اكثر منه شاعر او رسام، هو الذي من بين كل شعراء مصر -سواء الذين عاصروه او من جاؤا بعده- استطاع الجمع بين هاتين الموهبتين بشكل ملفت للنظر حتى انه وقف امام كاميرات اكبر مخرجي السينما المصرية.

ويكفي ان نذكر منهم كمال الشيخ في فيلم اللص والكلاب وصلاح ابو سيف في فيلم لا وقت للحب ويوسف شاهين في فيلم وداعا يا بونابرت.

استطاع جاهين ان يترك بصمة براقة في عالم التمثيل رغم قلة الادوار التي قدمها، فذاكرة السينما لا يمكن ان تنسى "المعلم طرزان" صديق البطل في فيلم اللص والكلاب الذي ظل وفيا له حتي النهاية ولم يتحول الى واحدا من الكلاب التي خانته. اما عن كتابته للسينما بعيدا عن التمثيل الذي يعشقه فاذا لم يلعب ادوار مؤثرة فقد صنع للخرين ما سطر في تاريخ السينما المصرية والعربية مثل افلام (خلي بالك من زوزو) و(اميرة حبي انا).

وبدايات العلاقة القوية مع سعاد حسني والتي لم تنقطع علي مر تاريخهما الفني مرورا بشفيقة ومتولي اخراج زوجها علي بدرخان ومن تأليف صلاح جاهين بالاغنيات والسيناريو والحوار (بانوا علي اصلكوا بانوا والساهي يبطل سهيانه) و(عودة الابن الضال) الذي اعتبرانه فيلم من افضل الافلام العالمية علي مر العصور باغنياته (ساعات بقوم الصبح قلبي حزين اطل بره الباب ياخدني الحنين).

والتي كانت من مؤلفاته الخالدة مثلما خلدت اشعاره خاصة الرباعيات المكونة من 150 رباعية (عجبي) انا شاب لكن عمري الف عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، خايف لكن خوفي مني انا، اخرس ولكن قلبي مليان زحام.

محمد صلاح الدين بهجت من مواليد حي شبرا في القاهرة 25 ديسمبر 1930 وقضي طفولة فنية مبكرة حيث يرسم وجوه من حوله وابدع في رسم تلك الوجوه خاصة وجوه اخوته واصدقائه القريبون المعتادة رؤيتهم لكن والده وكيل النيابة اراد له ان يرث مهنته كرجل قانون فانتقل جاهين من كلية الفنون الجميلة الي كلية الحقوق في انصياع لرغبة والده الذي فتح دهاليز الفن في نفس ابنه منذ ان كان يقرأ له الكتب صغيرا وخاصة ملحمة (جحيم دانتي) الزاخمة بالصور والخيالات والاحداث المتخيلة عن الجنة والجحيم حتي انه رسم هذه اللوحة وهو في السادسة عشر من عمره وحصل علي اول اجر له عن لوحته 5 جنيهات.