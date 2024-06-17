الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية

لقي شخص يدعى خالد فهمي 54 عاما، ونجله عمرو 18 عاما ونجلته شهد 11 عاما، مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، بينما تم إنقاذ الأم وتدعى سها غانم 36 عاما من الغرق، جاء ذلك أثناء نزول الأسرة للبحر هربا من حرارة الجو في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتم نقل جثماني عمرو وشهد لمشرحة مستشفى رشيد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بينما مازال البحث جاريا عن جثمان الأب في مياه البحر.

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حملات نظافة مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ في ثاني أيام عيد الأضحى

 

  • الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوقوع حالات غرق بشاطئ بركة غليون بذات المركز، وأسفر عنه وفاة الطفلة شهد وشقيقها عمرو ووفاة والدهما وإنقاذ الأم، وقد تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

 

  • إقبال كبير علي مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ هربا من حرارة الجو

في السياق ذاته، فقد شهد مصيف بلطيم  إقبالا كبيرا من قبل المواطنين هربا من حرارة الجو في ثاني أيام العيد، إذ أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم نشر 100 فرد إنقاذ علي شواطئ المصيف ال 6 كما يتواجد علي الشواطئ أيضا  متوسيكل مائي  وعدد 3 لانش بحري، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة ب 5 سيارات اسعاف خلال اجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ.

مركز مطوبس مصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ عيد الأضحى بركة غليون

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