مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

قال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن قرار محكمة النقض بإعادة نظر قرار إدراج 1500 على قوائم الكيانات الإرهابية بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة لا يعني إلغاء الحكم ولكن إعادة نظره من قاضي الجنايات لتأييده أو إلغائه.

وأوضح الخبير أن الطلب في البداية يقدم من نيابة أمن الدولة العليا للنائب العام ومنه لرئيس دائرة إرهاب وجنايات للتصديق عليه بناءً على تورطه في قضايا أو تحقيقات وأدلة ولا يصدر من فراغ ولكن طالما كان هناك موافقة من النقض على نقض القرار وإعادة نظره فهذا يعتبر تعليقا للقرار ولا يعني إلغاءه.

كما أن هذا لا يعني نزول محمد أبو تريكة دون القبض عليه فهذا إجراء مستقل لأنه لو متورط في قضايا أخرى مجرد نزوله سيتم القبض عليه والتحقيق معه فورًا في التهم التي يواجهها لأن معظم التهم تتعلق بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وهي كفيلة للتحقيق معه على الفور.

وصدر في 12 بريل 2023 من الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨، قرار بإدراج المتهمين، وبناءً عليه تمت إقامة الطعن رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣على إدراج أكثر من ١٥٠٠ شخص من ضمنهم لاعب نادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.



وقضت محكمة النقض بقبول طعن 121 متهما على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1500 أمام دائرة الجنايات.