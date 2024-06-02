الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انضمامه للمعسكر.. "اتحاد الكرة" يكشف العلاقة بين التوأم ومحمد صلاح (فيديو)

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن ومحمد صلاح

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الفترة الماضية شهدت تداولًا حول وجود خلافات بين حسام حسن وشقيقه إبراهيم مع النجم محمد صلاح، ولكن استقبال التوأم لصلاح اليوم يُظهر بوضوح كذب هذه الادعاءات.

 

أكد الكومي، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن هناك اصرارًا من قبل المنتخب الوطني على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث ستُقام المباراة يوم الخميس المقبل، 6 يونيو، في استاد القاهرة.

 

وأشار "الكومي" إلى أن المباراة لن تكون سهلة، خاصةً في ظل تحسن مستوى الكرة في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن حسام حسن مصرًا على تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير وتحقيق التأهل.

 

وأضاف: "أثناء التدريبات، كان هناك حديث مطول بين التوأم ومحمد صلاح حول أهمية الأخير للمنتخب ودوره في تحقيق الفارق والتقدم"، مؤكدًا أن معنويات محمد صلاح مرتفعة، وأن الجميع في المنتخب متحدين ومتحمسين لتمثيل كافة الأطراف الرياضية والأندية الشعبية.

إيهاب الكومي اتحاد الكرة حسام حسن محمد صلاح قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المنتخب الوطني بوركينا فاسو كأس العالم استاد القاهرة التوأم ومحمد صلاح

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