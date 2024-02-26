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حوادث

النقض تويد حكم الإعدام الثالث لسفاح الجيزة

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الثالث الصادر بحق قذافي فراج والمعروف إعلاميا بسفاح الجيزة بعد أن رفضت الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامه.

النقض تويد حكم الاعدام الثالث لسفاح الجيزة 

وسبق أن قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، وتأييد إعدامه لا تهامه بأقل شقيقة زوجته.

وكانت محكمة النقض قد نظرت الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد " ج" للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم اعدامه.

وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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