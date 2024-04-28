بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، مساء اليوم الأحد، إن غالبية الشعب الأمريكي متقزز من أفعال آلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحربية في قطاع غزة.

وأضاف ساندرز، في تصريحات لشبكة سي إن إن، أنه ليس لديه شك بأن نتنياهو يرتكب جريمة تطهير عرقي في قطاع غزة من خلال تهجير 80% من سكانه.

وأضاف السيناتور الأمريكي أن معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز لكن ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق.

وأكد ساندرز أن اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية بل توضيح للحقائق.

"التمويل" ورقة للضغط على إسرائيل.. هل يأخذ بايدن بنصيحة "ساندرز"؟

وسبق ونصح السيناتورالمستقل بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، سرًا، باستخدام حزمة التمويل الجديدة وسيلة ضغط على إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن "ساندرز" نصح بايدن بعدم تحرير أي أموال لإسرائيل إلا بعد تنفيذها شروطًا بشأن الوضع الإنساني بقطاع غزة.

كما أعرب "ساندرز" للرئيس الأمريكي عن مخاوفه بشأن صدقية تعامل إدارته مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسب شبكة "سي إن إن".

تشهد الجامعات الأمريكية موجة من المظاهرات المنددة باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في 40 جامعة أمريكية، والمطالبة بوقف فوري للعدوان، وذلك رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت المظاهرات والاحتجاجات.

ويتسع حراك الطلبة الأمريكيين المؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته من لوس أنجلوس إلى نيويورك، مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، حيث نظمت مظاهرات واحتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميًا، مثل هارفارد وييل وكولومبيا وبرينستن.

كما تمكن الطلاب المشاركون في تلك المظاهرات من نصب المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصناع القرار في واشنطن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية.