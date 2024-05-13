نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

تحيي إسرائيل اليوم الإثنين، ذكرى ضحايا الحروب، حيث تم إطلاق صفارات الإنذار الصامتة لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد، وفور إطلاق صافرة الإنذار، أقيمت مراسم الدولة لضحايا معارك إسرائيل في القاعة التذكارية في مقبرة جبل هرتسل بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس الأركان اللواء هرتسي. هاليفي وشخصيات أخرى، بحسب تغطية موقع "يديعوت أحرونوت".

وتقام مراسم يوم الذكرى بعد سبعة أشهر من هجوم 7 أكتوبر في 53 مقبرة عسكرية أخرى في جميع أنحاء البلاد وفي المواقع التذكارية. وحلقت طائرات خاصة فوق المقبرة العسكرية والقاعة التذكارية في جبل هرتزل. وفي ساحة حائط البراق (المبكى) بالقدس، أُقيم في الوقت نفسه حفل تأبيني، تضمن قراءة فصول من المزامير بحضور العائلات الثكلى.

نتنياهو: الثمن الذي ندفعه باهظ للغاية

قال نتنياهو، في كلمته: "في بداية الحرب الحالية، التي بدأت بالمذبحة الرهيبة، عرفنا أعمال تضحية لا حصر لها، وقصص بطولة وعروض التزام متبادل ستبقى في الذاكرة لأجيال في وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي. وحدات الطوارئ والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام وقوات الإطفاء والإنقاذ والطبابة والمواطنون العاديون– خرجوا جميعًا بقوة لحماية منزلنا. البيت الوطني قائم، الوطن قائم، يقف بسببهم".

وتابع: "وبنفس الوقت الحزن رهيب ويفطر القلوب. أحباؤنا الذين سقطوا في المعركة وفي كل حروب إسرائيل، أنظمة القيامة، يمثلون القيم الأبدية، حب الإنسان والأمة، حب الوطن. والاستعداد للتضحية، والإيمان بصلاح الطريق، تدور الحرب حول ذلك بالضبط، إما نحن، أو إسرائيل، أو هم- وحوش حماس، أو الحرية والأمن والازدهار، أو الذبح والاغتصاب والعبودية، عازمون على الانتصار في هذا الصراع، وسنأخذ من العدو ثمن أفعاله، وفي قلبها عودة جميع مختطفينا من غزة، وهو النصر الذي سيضمن بعون الله وجودنا ومستقبلنا. إن الثمن الذي ندفعه والثمن الذي دفعته الأجيال التي سبقتنا باهظ للغاية".

وأضاف نتنياهو، الذي كان يرتدي دبوس الخاطفين على طية صدر سترة بدلته، في كلمته: هل من الممكن تخفيف الألم على المستوى الوطني؟ الجواب على ذلك هو نعم. إنها تكمن في المهمة التي سقط أبطالنا من أجلها.. ضمان وجود دولة إسرائيل، ضمان (خلود إسرائيل). ورغم كل الألم، وللأسف، غيرنا مصير بلادنا من قبل لأجيال عديدة، لكننا اليوم نعيد السيف إلى أعدائنا.. إن وحدة الشعب واحتضانه مصدر قوتنا وهي مستمرة هذه الأيام.

ووصل رئيس الدولة هرتسوغ إلى الحفل عند حائط المبكى بثوب ممزق كعلامة حداد على مذبحة 7 أكتوبر وضحايا الحرب. افتتح هرتسوغ خطابه بمناشدة خاصة للمختطفين وعائلاتهم: "أتوجه من هنا، في هذه اللحظة المقدسة، إلى أخواتنا وإخوتنا المخطوفين وعائلاتهم.. طوال هذه الأيام الوطنية، يجب أن نتحلى بالشجاعة ونختار الحياة ألا تهدأ أو تهدأ حتى يعود الجميع إلى بيوتهم".

واستعدادًا ليوم الذكرى، قامت وزارة الدفاع بتحديث عدد القتلى الإسرائيليين منذ عام 1860 حتى اليوم، والذي يبلغ الآن 25040. ويشمل هذا الرقم جنود الجيش الإسرائيلي الخمسة الذين قتلوا في معارك قطاع غزة نهاية هذا الأسبوع وحده، وجنديًا آخر قُتل في حادث سيارة منذ يوم الذكرى العام الماضي وحتى اليوم، يضاف إلى عدد القتلى 766 إسرائيليًا. و61 شخصًا معاقًا ماتوا نتيجة إعاقتهم وتم الاعتراف بهم خلال العام كشهداء للحروب الإسرائيلية. 716 قتيلًا سقطوا في صفوف القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، من بينهم 642 قتيلًا من الجيش الإسرائيلي، من بينهم 39 عضوًا في الوحدات الاحتياطية، و68 من الشرطة الإسرائيلية. وستة من الشاباك.