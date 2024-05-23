لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

وافق مجلس إدارة جامعة برشلونة (UB) على مقترح ينص على تعليق كافة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بسبب الهجوم على غزة المتواصل منذ نحو 8 أشهر.

وحسب ما أوردته صحيفة "الديباتى" الإسبانية، اليوم الخميس، ستعمل جامعة برشلونة، وفق مقترح تم التصويت عليه، على تفعيل كافة الآليات اللازمة لـ"كسر" اتفاق التعاون مع جامعة تل أبيب "فورا وإلى أجل غير مسمى"، ولن يتم إبرام أي اتفاقيات أخرى مع المؤسسات الإسرائيلية حتى "تضمن الأوضاع في منطقة غزة" حالة من السلام المطلق واحترام حقوق الإنسان.

ووافق مجلس إدارة جامعة برشلونة على المقترح بأغلبية 28 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 3 عن التصويت.

ويأتي هذا القرار من قبل مجلس الإدارة بعد أيام من موافقة هيئة التدريس في جامعة UB، في 8 مايو، على طلب من كيان الجامعات من أجل فلسطين، ومجموعة UB فلسطين، يطالب بقطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية تضامنا مع فلسطين.

كما أشارت الجامعة إلى أنها أعربت "مرارًا وتكرارًا عن اعترافها بالأسباب البنيوية للصراع، والتزامها بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وقالت: "إن التزام UB بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان أمر لا جدال فيه".

عريضة إلى الإدارات

علاوة على ذلك، ستطلب الجامعة "كتابيًا" من حكومة إسبانيا والولاية ضمان الامتثال للقانون الدولي وقطع العلاقات مع أولئك الذين لا يمتثلون، وأن يلتزموا بـ"تعليق أي تعاون عسكري مع إسرائيل"، أو أنها تطبق "العدالة العالمية في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وتعتزم UB أيضًا أن تطلب "المنع الفوري والاحترازي لمشاركة المؤسسات الإسرائيلية في كافة المشاريع الممولة بتمويل أوروبي". وإلى أن يتم تقديم هذا الطلب، فإن جامعة برشلونة "لن تشارك في أي حدث أكاديمي أو مؤسسي تشارك فيه مؤسسات إسرائيلية".