الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": الوضع الإنسانى فى قطاع غزة وصل إلى نقطة "اللا عودة"

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، عدنان أبوحسنة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة.

أضاف أبوحسنة، في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يعيش لحظات فارقة بسبب نفاد الوقود والمواد الغذائية، محذرًا من استمرار غلق المعابر وتعنت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود. 

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وجدد المستشار الإعلامي لـ"أونروا"، مطالبة دولة الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الوقود أولًا، لأن عدم توفر الوقود سيترتب عليه توقف العيادات المركزية الضخمة لأونروا والتي يرتادها عشرات الآلاف يوميًا من المرضى وتوقف المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة السماح بعبور متطلبات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني، من كافة المعابر. 

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