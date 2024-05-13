أهل الغرام

مفتوح كأنه وش بهلوان

مقفول كأنه جدار

النار

بتحل في بدني حين مابتحلي

وتطلي من ورا القزاز قمر جديد

شباك قديم

من ابتسامة درفتينه تطرح المواعيد

ومن عبوسهم تنهج الأشواق

وتصهلل الألغاز

يادرفتين عزاز

تتفرقوا نتلاقي / تتلاقوا نتفرق

اللي غرق نجا / واللي نجا غرق

فرق ولا تفرق

واضحك ياشيش

وطلي يابنت الحلال

هزي الهلال

قلبي ارتدى عشقك ومال في حضرتك درويش

باركني منشد كفيف

طوفني فيكي المطيف

وفتحلي طاقة شفت منها الضي

ونقشلي صورتك فوق حيطان الحي

ورسم خيالك ع الهوا والمي

وخيالي رايح جاي يرقص ع الورق

خيل وانطلق

يرمح في ساحة عشقك الواجب والإختيار والنور

قلب الصبي مكسور

قلبك خضاره سندسي عاجب

هللت باسمك بين محبينك

سبحت بيكي وابتديت بال ميم

ولمحت خيل الذكريات هالة

بتطلع من شباك قديم

مصر القديمة والا دي جنة

شفت المدى حنة

عصافير بتنقش ع الجسد والروح

غنوة عروسة زفها ابن عروس.