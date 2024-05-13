الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

أهل الغرام

شباك قديم

مفتوح كأنه وش بهلوان
مقفول كأنه جدار
النار 
بتحل في بدني حين مابتحلي
وتطلي من ورا القزاز قمر جديد
شباك قديم
من ابتسامة درفتينه تطرح المواعيد
ومن عبوسهم تنهج الأشواق
وتصهلل الألغاز
يادرفتين عزاز
تتفرقوا نتلاقي / تتلاقوا نتفرق
اللي غرق نجا / واللي نجا غرق
فرق ولا تفرق
واضحك ياشيش
وطلي يابنت الحلال
هزي الهلال
قلبي ارتدى عشقك ومال في حضرتك درويش
باركني منشد كفيف
طوفني فيكي المطيف
وفتحلي طاقة شفت منها الضي
ونقشلي صورتك فوق حيطان الحي
ورسم خيالك ع الهوا والمي 
وخيالي رايح جاي يرقص ع الورق
خيل وانطلق
يرمح في ساحة عشقك الواجب والإختيار والنور
قلب الصبي مكسور
قلبك خضاره سندسي عاجب 
هللت باسمك بين محبينك
سبحت بيكي وابتديت بال ميم
ولمحت خيل الذكريات هالة
بتطلع من شباك قديم
مصر القديمة والا دي جنة
شفت المدى حنة 
عصافير بتنقش ع الجسد والروح
غنوة عروسة زفها ابن عروس.

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