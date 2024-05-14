الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يحظى رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 على اهتمام الكثير من ملاك وقائدي السيارات، وذلك للتوصل لقيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

ويمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 عن طريق محركات البحث المختلفة مثل جوجل وغيرها على الإنترنت.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

ويعد رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 هو أحد الخدمات التي يقدمها موقع نيابة المرور، عبر بوابة الحكومة الرقمية التي توفر وقت المواطنين، وقضت بشكل كبير على طوابير الانتظار أمام المرور، تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين.

"الدستور" تقدم إلى قراءها كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 كأحد الخدمات الهامة، ويمكن القيام بذلك عن طريق عدة خطوات بسيطة.

شغال| موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات 

أول الخطوات: البحث على موقع النيابة العامة من خلال محرك البحث جوجل. 

ثاني الخطوات: الضغط على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط "النيابة العامة".

ثالث الخطوات: عليك القيام بالضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور.

رابع الخطوات: عقب الضغط على رابط خدمات المرور سيظهر أمامك شاشة الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات.

خامس الخطوات: عقب الوصول إلى ما سبق في الخطورة الرابعة ستضغط على أيقونة استعلامات.

سادس الخطوات: يعد الدخول على استعلامات تضغط على أيقونة استمرار.

سابع الخطوات: عقب ذلك سيظهر أمامك خيارين الخيار الأول مخالفات رخصة المركبات والخيار الثاني مخالفات رخصة القيادة.

ثامن الخطوات: عليك أختيار الخدمة التي تريد تنفيذها وهي خدمة مخالفات المركبات.

تاسع الخطوات: ستظهر أمامك خانات إدخال رقم لوحة السيارة وسوف تقوم بإدخال حروف وأرقام لوحة السيارة المعدنية.

عاشر الخطوات: عليك إدخال رقم رخصة السيارة.

الخطوة الحادية عشر: سجب عليك الضغط علىيأسقونة إجمالي المخالفات.

الخطوة الثانية عشر: عقب القيام بكل ما سبق من خطوات ستظهر أمامك أيقونة إجمالي المخالفات يجب عليك الضغط عليها.

الخطوة الثالثة عشر: بعد ذلك ستظهر لك قيمة المخالفات.

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