الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث العديد من أصحاب السيارات عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024 وطرق السداد، ورابط الاستعلام عن المخالفات في كافة محافظات الجمهورية حيث يقدم موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السيارات بأنوعها ورخص القياده والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

يفطرون فى الشوارع.. رجال المرور يحمون الأرواح ويتابعون الطرق فى رمضان

 

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024

وأتاح موقع النيابة العامة في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورخصة القيادة للتسهيل على المواطنين وتقدم بوابة "الدستور " رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024 برقم اللوحة، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة واتباع الخطوات التالية:-

1-الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

2-الدخول على خدمات نيابة المرور

3-تظهر شاشة الاستعلامات – التصالح الفوري – الدفع – التظلمات

4-يتم اختيار الاستعلامات والضغط على استمرار

5-تظهر مخالفات رخصة المركبات – مخالفات رخصة القيادة

6-ييتم اختيار الخدمة المرادة: مخالفات رخصة المركبات

7-تظهر شاشة اختيارات حروف وأرقام أو أرقام فقط

8-يتم إدخال رقم الرخصة

9-اختيار إجمالي المخالفات

10-تظهر قيمة المخالفات على الشاشة. 

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مواعيد عمل المرور في رمضان 2024 لتسهيل الخدمة على المواطنين

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استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

طرق دفع المخالفات المرورية أونلاين

ومن ضمن الخدمات التي يتيحها الموقع، خدمة الدفع عند الاستلام، وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات على المخالفات المرورية مارس 2024.

سهلت الإدارة العامة للمرور الخدمات الحكومية من خلال بوابتها فكان التحويل الرقمي للتسهيل والتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.

والهدف من هذه الخطوة التقليل من تكدس المواطنين والتجمعات حرصا على سلامة المواطنين خاصة المرضى وكبار السن، فجاء إتاحة الخدمة إلكترونيا توفيرًا للجهد والوقت وتسهيلًا على المواطنين حتى لا يتركوا أعمالهم وأشغالهم والوقوف في طوابير طويلة.

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