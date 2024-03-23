الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يفطرون في الشوارع.. رجال المرور يحمون الأرواح ويتابعون الطرق في رمضان

جريدة الدستور

بينما يحاول الجميع الإسراع بسيارته للحاق بمائدة الإفطار وسط أسرته أو حتى في مكاتب مباشرة الأعمال بمختلف المحافظات، هناك رجال الإدارة العامة للمرور، الذين يقفون على تلك الطرق، طيلة 24 ساعة وهم صائمون لحماية الأرواح وتذليل الأعطال لقائدي السيارات وتسيير الحركة المرورية وقت الذروة أي ما قبل أذان المغرب بساعة أو أقل، ويتناولون وجبات الإفطار في الشوارع.

رجال الإدارة العامة للمرور الذين ينتشرون على الطرق في كل محافظات مصر، على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور، وإزالة كل العقبات أمام قائدي السيارات للخروج من وإلى منازلهم في سلام وأمان، والعمل على التدخل الفوري لإخلاء الطرق من أي حوادث، ونقل المصابين والتعامل الفوري واتخاذ اللازم.

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وتحرص الإدارة العامة للمرور على الدفع بسيارات الإغاثة على كافة الطرق، ونشر أرقام الإغاثة المرورية، للتدخل الفوري وإصلاح الأعطال بسيارات المواطنين حال تلقيهم أي بلاغات بذلك.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بنشر خدمات مرورية، على مدار اليوم وتحديدا وقت الإفطار وذلك للحد من الحوادث المرورية والعمل على إزالة وتسيير حركة المرور حال حدوث أي كثافات تسهيلا على المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بعمل غرفة متابعة مركزية لمتابعة كافة الطرق على مدار الساعة في شهر رمضان الكريم، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وأيضا الجيزة؛ لمتابعة كافة المداخل والمخارج إلى المحافظات، ورصد أي حالات طارئة والتعامل معها بشكل فوري.

كما تحرص خدمات الإدارة العامة للمرور على مراقبة السرعات، للحد من الحوادث المرورية حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم كما تم الدفع بخدمات مرورية وسيارات الدفع الرباعي وخدمات رجال المرو الدعومين بالدراجات النارية.

كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور بمتابعة المواقف الإقليمية بالتنسيق مع القاهرة والجيزة، وتذليل الصعاب أمام المواطنين، والعمل على حل تكدسات الركاب ومطالبة السائقين الالتزام بالتعريفة المقررة، والسرعات المقررة على الطرق والالتزام بخطوط السير.

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