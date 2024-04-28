مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

أفادت وسائل الإعلام العبرية، قبل قليل، بمقتل جنديين إسرائيليين من الفرقة 99 وإصابة 8 بجراح في عملية عند ممر نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وسبق، وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلي عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

وذكر الإعلام العبري أن حدثا أمنيا وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدي إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتي الآن.

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخري في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مقرا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور لها، "قصفنا مقرا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



