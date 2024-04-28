الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام العبرية، قبل قليل، بمقتل جنديين إسرائيليين من الفرقة 99 وإصابة 8 بجراح في عملية عند ممر نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وسبق، وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلي عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

txt

البيت الأبيض: بايدن أكد فى اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل

وذكر الإعلام العبري أن حدثا أمنيا وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدي إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتي الآن.

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخري في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مقرا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور لها، "قصفنا مقرا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

txt

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة


 

الفرقة 99 نتساريم مدينة غزة كتائب القسام حماس

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

عاجل.. مسئول فى حماس: "لا قضايا كبيرة" فى ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟