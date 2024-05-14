إخماد حريق التهم منزلًا فى الحوامدية

تباشر جهات التحقيق بجنوب الجيزة التحقيقات في نشوب حريق ضخم بأحد المنازل بشارع الصحافة في مدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان قد نشب حريق بأحد المنازل بشارع الصحافة في مدينة الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وتبريده، وجارٍ حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.