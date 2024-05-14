الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق التهم منزلًا فى الحوامدية

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

تباشر جهات التحقيق بجنوب الجيزة التحقيقات في نشوب حريق ضخم بأحد المنازل بشارع الصحافة في مدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

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انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراچ الإسكندرية وتفحم 4 سيارات

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إصابة فتاة فى حريق شقة بالهرم

كان قد نشب حريق بأحد المنازل بشارع الصحافة في مدينة الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وتبريده، وجارٍ حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.

حريق الحوامدية خبراء الادلة الجنائية شارع الصحافة الأدلة الجنائية

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