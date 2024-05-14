انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراچ الإسكندرية وتفحم 4 سيارات

امرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراچ بمنطقة محرم بك بالإسكندرية لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه وإعداد تقرير مفصل بها.

كان اندلع منذ قليل حريق هائل داخل جراج، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق بعد أن تفحمت 4 سيارات، دون حدوث إصابات بين المواطنين



تلقي بلاغ الحريق

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج بشارع امير البحر، بمنطقة محرم بك بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهاسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ والدفع بعدد سيارات ومعدات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتبين تقحم 4 سيارات داخل الجراج بشارع امير البحر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.