الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البيت الأبيض: بايدن أكد فى اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن بايدن أكد مجددًا في اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل، وأوضح لنتنياهو الموقف الأمريكي من العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأشار إلى أن بايدن أكد لنتنياهو مطالبته مع 17 دولة أخرى لحركة حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين لتأمين هدنة إنسانية تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ناقش بايدن مع نتنياهو المحادثات الجارية حول الإفراج عن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في غزة على ضوء العزم على فتح المعبر البري الشمالي في القطاع.

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