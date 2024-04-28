الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أيمن الرقب: شعبية بنيامين نتنياهو قلت بشكل كبير وهو يعلم بذلك

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه على الرغم من الضغط الشعبي في العالم من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مازال بنيامين نتنياهو متمسكا بالسلطة.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يتحدث من موقف قوة بسبب أنه لا يوجد قوة للإطاحة به من كرسي الحكم إلا بعد انتهاء مدته في عام 2026، حتي الحراك في الشارع الإسرائيلي ضعيف وغير قادر على إخراجه من الحكومة.

ونوه أن فكرة العصيان المدني دعت لها الكثير من القوى في إسرائيل، ولكن لم تنفذ ولن يستطيع أحد تنفيذها بسبب عدم إنهيار إسرائيل اقتصاديا.

وتابع، أن شعبية بنيامين نتنياهو قلت بشكل كبير وهو يعلم بذلك، وبالتالي لم يجد سوى إطالة أمد الحرب لحماية نفسه من المحاكمة سواء الشعبية أو الجنائية.

أيمن الرقب نتنياهو ملف اليوم القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو العصيان المدني قناة

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