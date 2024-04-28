الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السارى: الولايات المتحدة تعيش حالة من الاضطرابات على المستوى الاقتصادى

رشيد الساري
رشيد الساري

قال رشيد الساري، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الاضطرابات على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن المنظومة البنكية في الولايات المتحدة مهددة بشكل كبير.

وأضاف "الساري" خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه إذا اتسعت رقعة إفلاسات البنوك، قد يشكل ذلك انهيارا كبيرا في المنظومة الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونوّه بأن القطاع المصرفي في العالم يعاني من التعثرات بسبب الحروب والمشاكل الاقتصادية، مشيرًا أن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يحمي البنوك الصغيرة، لتفادي إفلاس البنوك الكبيرة.

وأشار إلى أن اليوم يجب أن ينظر الفيدرالي في أسعار الفائدة التي تعتبر مبالغ فيها، مطالبا بضرورة وضع خطط محكمة ومنقذة للاقتصاد الأمريكي ومواكبة الأزمات الاقتصادية.

خبير اقتصادي الولايات المتحدة رشيد الساري المراقب القاهرة الإخبارية أسعار الفائدة

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