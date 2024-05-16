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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عماد الدين حسين لـ"الشاهد": "أنصار بيت المقدس" وجهوا ضرباتهم لمصر والعرب

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إنه يجب أن يوجد تصور عربي حقيقي وواقعي يعبر عن رؤية حقيقية لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بمعنى إنه إحنا جربنا طرق كثيرة جدًا لكن الأساس فيها عدم وجود توافق عربي حتى داخلي، العديد من الأنظمة العربية تاجرت بالقضية الفلسطينية".

وتابع: "لن أذكر أسماء لكن عندما يأتي نظام سياسي ما ويظل سنوات طويلة جدًا يقمع شعبه ويقول أنه يحارب في القضية ثم تكتشف أن إسرائيل هي الأكثر استفادة منه، بحسن نية أو سوء نية، في ناس فعلت ذلك بجنون مطلق".

واستكمل: "بعض أعضاء التنظيمات الإسلامية المتطرفة التكفيرية بعضهم دماغهم بها أفكار مغلوطة لكن اللي مشغله عارف إنه عميل، أنصار بيت المقدس على سبيل المثال عمرهم ما دافعوا عن بيت المقدس، يعطون ظهرهم لبيت المقدس ويضربون في مصر والأنظمة العربية الأخرى، جيش القدس اتعمل 20 مرة في العالم العربي وبعض الإخوان فكروا يعملوه في مصر وفشلوا، هناك أشخاص يعتقدون أنهم يدافعون عن القضية وهم مسخرون ومخترقون".

عماد الدين حسين الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز غزة الحرب في غزة اكسترا نيوز

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