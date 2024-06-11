الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامى ضحية عصام صاصا: أسرة المجنى عليه تعفو عنه دون مقابل

عصام صاصا
عصام صاصا

قبل ساعات قليلة من محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، فجّر علي فايز محامي أحمد مفتاح الضحية مفاجأة تخص القضية. 

وقال علي فايز محامي أحمد مفتاح محامي ضحية عصام صاصا صاحب واقعة الدهس الشهيرة التي سنتظر غدًا أمام محكمة الجنايات الدائرة 30، إن أهالي الضحية أحمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني. 

وأضاف فايز، أنه سيقر غدًا أمام محكمة جنايات الجيزة، بالتصالح نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر. 

كما أشار علي فايز المحامي، إلى أن عصام صاصا تواصل معه بعد قرار أسرة المجني عليه وأكد له أنه سعيد بهذا الصلح قائلا: "دلوقتي أقدر أنام".  

وتنظر غدا محكمة الجنايات الدائرة 30 قضية عصام صاصا المتهم فيها بجناية وجنحة طبقًا للقانون المصري ومن المتوقع بعد هذا الصلح أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى في تهمة القتل الخطأ لأنها من الجرائم التي يجوز فيها التصالح طبقًا للمادة 18 مكرر (أ). 

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كانت قررت النيابة العامة إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات. 

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا: تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الإمفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي جوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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