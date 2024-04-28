الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف كواليس زيارة وزير خارجية فرنسا لبيروت

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه وصل، منذ قليل، مبنى وزارة الخارجية اللبنانية للقاء نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي يعد اللقاء السياسي الثاني لوزير الخارجية الفرنسي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف "سنجاب"، أن وزير الخارجية الفرنسي استهل لقاءاته السياسية بلقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب في "عين التينة" بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتناول هذا اللقاء سبل خفض التصعيد والتوتر في الجنوب اللبناني.

وأوضح، أن وزير الخارجية الفرنسي قد زار لبنان في فبراير الماضي ثم لحق بعد ذلك زيارات لوفود أمنية فرنسية قدم خلالها مبادرة لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وعودة الهدوء لكن الجانب اللبناني رد في منتصف مارس الماضي على هذه المبادرة ببعض الملاحظات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وضرورة وقف العدوان كمقدمة لأي خطوات تالية فيما بعد للتوصل لحل نهائي للأزمة في الجنوب.

وتابع، أن هناك لقاء ثالث بعد قليل، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في المقر الخاص برئيس مجلس الوزراء في بيروت، وهذه الزيارة لم تكن معنية فقط بالوضع في الجنوب اللبناني، ولكن لتقديم الدعم للكتيبة الفرنسية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وخاصة أن الكتيبة الفرنسية من بين أكبر الكتائب المشاركة في الجنوب بتعداد جنود يصل إلى 800 جندي.

مراسل القاهرة الاخبارية بيروت وزير الخارجية الفرنسي القاهرة الإخبارية الجنوب اللبنانى

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