الأحد 28 أبريل 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": القوات الروسية تدمر حظائر الطائرات المسيرة بأوكرانيا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

أكد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القوات الروسية تدمر حظائر الطائرات المسيرة في مطار كامينكا ضواحي دنيبروبيتروفسك.

القوات الروسية تتقدم نحو منطقة كوبيانسك

وأضاف "مشيك"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الروسية تتقدم نحو منطقة كوبيانسك بالقرب من بلدة "تشاسيف يار".

ونوه أن القوات الروسية سيطرت على بلدة "نوفي باخم" في مقاطعة دانيتسك، بالإضافة إلى إسقاط أكثر من 50 مُسيّرة خلال الليلة الماضية.

زيادة وتيرة الحرب مع اعتدال درجات الحرارة

وأشار إلى أن درجة الحرارة في الأراضي الأوكرانية الآن أصبحت معقولة، وهذا يسهم في زيادة وتيرة الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكدًا أن الشارع الأوكراني يواجه عدة مشاكل مع النظام الأوكراني.

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