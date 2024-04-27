نقيب الأطباء البيطريين: نستورد 90% من احتياجاتنا من لقاحات الحيوانات من الخارج

هنأ الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، الأطباء في مصر والوطن العربي والعالم أجمع بمناسبة يوم الطب البيطري العالمي، مؤكد أن الوضع يتطلب الآن وسريعًا تحديث المنظومة البيطرية في مصر وهذا يستدعي بحث وتدريب الزملاء والحفاظ على مستواهم المعيشي.

وأشار "حسن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن المهمة الأساسية لهم هي أن صحة الإنسان مرتبطة بالحيوان، والأمراض المشتركة لها خطورة كبيرة، موضحًا أن الثروة الحيوانية الآن تعتبر صناعة ودورهم هو الحفاظ على هذه الصناعة والتقديم لها أفضل البرامج الوقائية، ولا يجب أن يتم اللجوء في الدواء، ويد الطبيب البيطري في صحة الإنسان.

وأوضح الدكتور مجدي حسن، أن عنصر الدولار هو الأساسي في التكلفة وزيادة الأسعار بالنسبة للقاحات، حيث أن مصر تستورد 90% من احتياجات من اللقاحات من الخارج.